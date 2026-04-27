Rio Madeira passa dos 15 metros e situação de emergência é decretada em Porto Velho

Por João Paulo Prudêncio

Publicada em 27/04/2026 às 14h27

Situação de Emergência é decretada após análise técnica

A Prefeitura de Porto Velho publicou no Diário Oficial desta segunda-feira (27) o decreto de Situação de Emergência nas comunidades atingidas pela subida do Rio Madeira, que atingiu a marca de 15,10 metros.

De acordo com dados da Superintendência Municipal da Defesa Civil, a calha do rio Madeira é de 15 metros, motivo pelo qual diversas comunidades localizadas ao longo do Baixo, Médio e Alto Madeira já enfrentam problemas causados pela cheia.

Estão incluídas no decreto as comunidades de Brasileira, Boca do Jamary, Belmont, Itacuã, Pau D’Arco, Bom Jardim, Ramal da Alegria, Mutuns, Ramal São Miguel (Gleba Cuniã), Niterói, Maravilha I e Maravilha II, Terra Firme, Ilha Nova, Ressaca, Conceição da Galera, Bom Fim, Santa Catarina, Pombal, Firmeza, Papagaios, Ilha de Assunção, Tira Fogo, São José da Praia, Boa Vitória, Lago do Cuniã e Fortaleza do Abunã.

A Situação de Emergência é decretada após análise técnica que considera não apenas o nível do rio, mas também o número de pessoas atingidas pelo avanço das águas, que provoca destruição de plantações, vulnerabilidade social, escassez de água potável, falta de medicamentos e outros impactos.

Com a medida, fica autorizada a mobilização de todos os órgãos municipais para atuarem sob a SMPDC nas ações de resposta ao desastre

Com a medida, fica autorizada a mobilização de todos os órgãos municipais para atuarem sob a coordenação da Superintendência Municipal de Proteção e Defesa Civil (SMPDC) nas ações de resposta ao desastre.

Segundo o prefeito Léo Moraes, o decreto busca garantir assistência às famílias afetadas.

“É uma medida que visa assegurar essas comunidades afetadas pela cheia do rio Madeira. O decreto ampara nossas equipes para cuidar melhor dessas pessoas que tanto precisam da presença do poder público nesses momentos”.

Outras áreas poderão ser incluídas na Situação de Emergência conforme a evolução da cheia e novos levantamentos da Defesa Civil Municipal.

Fotos: João Paulo Prudêncio