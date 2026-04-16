Reunião de alinhamento com a Associação APAKUU MAAJH fortalece ações sociais no município

Por Assessoria

Publicada em 16/04/2026 às 08h52

Na manhã desta quarta-feira, 15/04, às 9h, na Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMAS), foi realizada uma importante reunião de alinhamento com representantes da Associação dos Produtores, Artesãos e Manejadores Indígenas Apakuu Maaj.

Estiveram presentes Olivia Cinta Larga (presidente), Júlio Cinta Larga (vice-presidente) e João Cinta Larga (diretor geral), além da secretária de Assistência Social, Delzira de Araújo Campos, e a equipe do CRAS.

Durante o encontro, foi alinhada a entrega de 2.000 kg de castanha, adquiridos pela associação por meio do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), do Governo Federal. Os alimentos serão destinados às famílias inscritas nos programas sociais do município, com distribuição realizada pelo CRAS de Espigão do Oeste.

A ação reforça o compromisso da gestão municipal com a segurança alimentar, o fortalecimento das comunidades tradicionais e o apoio às famílias em situação de vulnerabilidade social.

A iniciativa conta com apoio de emenda parlamentar do senador Confúcio Moura.

Seguimos trabalhando com responsabilidade e parceria para garantir mais dignidade e qualidade de vida à nossa população.