PREVISÃO DO TEMPO: segunda-feira (6) de chuvas intensas e trovoadas no Norte

Por Henrique Fregonasse

Publicada em 06/04/2026 às 07h50

A previsão do tempo para a Região Norte do país, nesta segunda-feira (6), indica céu com muitas nuvens para quase toda a região e pancadas de chuva isoladas para todos os estados ao longo do dia, acompanhadas de trovoadas em algumas áreas.

Somente o norte de Roraima, centro-oeste do Amapá e noroeste do Pará devem escapar às pancadas de chuva, as quais devem vir acompanhadas de trovoadas em Rondônia, Tocantins, quase todo o Amazonas — à exceção do extremo-oeste —, centro-leste do Pará e extremo-sul de Roraima.

Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 22°C, em Macapá e Palmas. Já a máxima pode chegar até 36°C, em Boa Vista. A umidade relativa do ar varia entre 35% e 100%.

5 motivos para acompanhar as previsões do tempo

Agricultura: garantia de uma boa colheita;

Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;

Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;

Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;

Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.

Importância das observações meteorológicas no INMET

As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).

As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).