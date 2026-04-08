PREVISÃO DO TEMPO: chuvas intensas marcam o Norte nesta quarta-feira (8)

Por Jullya Borges / Brasil 61

Publicada em 08/04/2026 às 07h50

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de chuvas intensas para a Região Norte nesta quarta-feira (8).

No Acre, Rondônia e Amapá, a previsão é de muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas.

No Amazonas, a chuva será mais intensa em Fonte Boa, Japurá e Santo Antônio do Içá, na Região Sudoeste e Norte do estado.

Em Roraima, chove em Caracaraí, Rorainópolis e São Luiz, na Região Sul.

No Pará, há chuvas intensas em Tailândia, Baião e Portel, na Região Nordeste Paraense e Marajó.

No Tocantins, o dia será de muitas nuvens com possibilidade de chuva em São Valério, Conceição do Tocantins e Pindorama do Tocantins, na Região Sudeste do estado.

Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 23°C, em Rio Branco. Já a máxima pode chegar a 34°C, em Boa Vista. A umidade relativa do ar varia entre 50% e 100%.

5 motivos para acompanhar as previsões do tempo

Agricultura: garantia de uma boa colheita;

Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;

Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;

Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;

Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.

Importância das observações meteorológicas no INMET

As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).

As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).