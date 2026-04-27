Prefeitura garante transporte gratuito para exames no Hospital de Amor e amplia acesso à saúde da mulher

Por Natália Pessoa

Publicada em 27/04/2026 às 14h31

A Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), através do Departamento de Atenção Básica (DAB) e do Departamento de Média e Alta Complexidade (Demac), em parceria com a Secretaria Municipal de Assistência Social e Família (Semasf), está promovendo uma ação voltada à ampliação do acesso das mulheres aos exames preventivos.

A iniciativa surgiu a partir da identificação da necessidade de facilitar a locomoção das pacientes até o Hospital de Amor. Com isso, foi firmada uma parceria entre Semusa e Semasf para garantir transporte gratuito, assegurando que mais mulheres consigam realizar os atendimentos.

Durante toda a semana, as interessadas podem realizar a inscrição nos CRAS Roda Moinho e São Francisco. O agendamento feito nesse período é para atendimento no dia 29 de abril, quando será disponibilizado o transporte até o Hospital de Amor.

No dia do atendimento, o transporte estará disponível para o deslocamento das pacientes, com saídas às 7h e às 13h, partindo dos CRAS até a unidade de saúde.

A ação contempla a realização de exames importantes para a prevenção, como mamografia para mulheres de 40 a 74 anos e exame preventivo (Papanicolau) para mulheres de 25 a 64 anos, reforçando o compromisso da gestão municipal com o cuidado integral à saúde da mulher.

Para efetivar a inscrição, é necessário apresentar cópias de RG, CPF, Cartão do SUS e comprovante de endereço.

As equipes de saúde também orientam que, para a realização do exame preventivo, as mulheres não devem manter relações sexuais nos dois dias que antecedem o atendimento nem utilizar pomadas vaginais, garantindo maior precisão nos resultados.

A iniciativa reforça o trabalho integrado das secretarias municipais na construção de políticas públicas que garantem acesso, prevenção e mais qualidade de vida para a população.