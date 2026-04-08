População cobra providências na limpeza de área em frente a órgãi público

Por Guajará Noticias

Publicada em 08/04/2026 às 09h36

Na manhã desta terça-feira, 07 de abril de 2026, a redação do Guajará Notícias recebeu registros fotográficos que evidenciam a precariedade das condições de limpeza urbana em frente a um órgão público ligado à segurança, situado nas proximidades do Mercado Público Municipal, no cruzamento da Avenida Getúlio Vargas com a Avenida Antônio Correia da Costa, no bairro Industrial, em Guajará-Mirim.

As imagens encaminhadas mostram que o canteiro central, originalmente projetado como elemento de ordenamento paisagístico e melhoria da ambiência urbana, encontra-se em estado de abandono, com acúmulo de resíduos vegetais, incluindo galhadas, troncos e restos de árvores em decomposição. A situação, além de comprometer o aspecto visual do espaço público, pode configurar risco sanitário e ambiental, tendo em vista a possibilidade de proliferação de vetores e obstrução de dispositivos de drenagem superficial.

Sob a ótica da gestão pública, a manutenção e conservação de áreas urbanas, especialmente em frente a prédios institucionais, integram o escopo das políticas de zeladoria urbana, cuja execução compete, em âmbito municipal, à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (SEMOSP), conforme diretrizes de limpeza pública, manejo de resíduos sólidos e conservação de logradouros.

A ausência de intervenção no local chama a atenção da população, que cobra maior eficiência na prestação dos serviços públicos essenciais, sobretudo em áreas de grande circulação e relevância institucional. Ainda que o imóvel pertença a outro ente federativo, a cooperação interinstitucional é um instrumento previsto na administração pública para garantir a manutenção adequada dos espaços urbanos, em benefício do interesse coletivo.

A demanda ganha ainda mais relevância diante da proximidade das comemorações alusivas ao aniversário de 97 anos de emancipação político-administrativa de Guajará-Mirim, celebrado em 10 de abril. Moradores e frequentadores da região destacam a necessidade de ações imediatas de limpeza, como roçagem, retirada de resíduos orgânicos e destinação ambientalmente adequada dos materiais, visando assegurar melhores condições de salubridade, segurança e apresentação da cidade.

Diante do cenário, fica o alerta às autoridades competentes para que sejam adotadas providências administrativas, com a devida mobilização de equipes operacionais, a fim de restabelecer a ordem urbana e garantir o cumprimento dos princípios da eficiência e da continuidade dos serviços públicos.