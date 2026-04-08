Por Jhon Silva

Publicada em 08/04/2026 às 10h40

A programação “Páscoa no Parque”, realizada entre os dias 1º e 5 de abril, no Parque da Cidade, em Porto Velho, reuniu um público de mais de 64 mil pessoas ao longo dos cinco dias. O evento contou com atividades voltadas para todas as idades, com acesso gratuito e participação de famílias de diferentes regiões da capital.

Durante a programação, foram distribuídas quase 4,5 toneladas de chocolate em sacolinhas e caixas, além de 1.800 ovos de Páscoa entregues na atividade de caça aos ovos. Também foram sorteadas 60 bicicletas. A corrida solidária arrecadou cerca de 600 cestas básicas, que serão destinadas a famílias em situação de vulnerabilidade.

Segundo Bruno Holanda, o evento superou as expectativas de público e participação

Além das ações voltadas ao público, o evento teve impacto direto na economia local. Ao todo, 45 ambulantes e empreendedores participaram da programação, comercializando alimentos, bebidas e outros produtos. O aumento no fluxo de visitantes também refletiu em setores como transporte por aplicativo e rede hoteleira, especialmente com a presença de visitantes de municípios próximos e até de outros estados.

A programação incluiu apresentações culturais, atividades esportivas, recreação infantil, ações de saúde e momentos voltados à religiosidade. O espaço foi ocupado por famílias durante todo o dia, com estrutura organizada para receber o público com segurança.

Segundo o presidente da Empresa de Desenvolvimento Urbano (Emdur), Bruno Holanda, o evento superou as expectativas de público e participação. “Por aqui passaram mais de 64 mil pessoas nesses cinco dias. A gente também conseguiu distribuir mais de quatro toneladas de chocolate e ainda arrecadar cerca de 600 cestas básicas com a corrida solidária, deixando um resultado que vai além do evento”.

Parque ficou fechado apenas um dia para desmobilização

Ele também destacou a agilidade na reorganização do espaço após o encerramento da programação. “O parque ficou fechado apenas um dia para desmobilização. No dia 7 já retomou o funcionamento normal, o que mostra a capacidade de organização e resposta rápida das equipes envolvidas”.

No aspecto econômico, o presidente da Emdur ressaltou o alcance do evento em diferentes setores. “Essas ações movimentam toda a cadeia econômica. Tivemos dezenas de empreendedores trabalhando, aumento na demanda por transporte e mais visitantes na cidade. Isso gera renda e fortalece vários setores ao mesmo tempo”.

A Páscoa no Parque reuniu moradores de bairros da zona Leste, zona Sul, área central e também dos distritos, consolidando o espaço como ponto de encontro para lazer e convivência.

O Parque da Cidade segue aberto ao público diariamente, das 05h às 22h.