Palestra educativa promovida para mais de 280 alunos e reforça segurança no trânsito em Porto Velho

Uma palestra educativa na Escola Estadual de Ensino Fundamental Hélio Neves Botelho, em Porto Velho, reunindo cerca de 280 alunos do 6º ao 9º ano, com idades entre 10 e 16 anos, para orientações práticas sobre erros comuns e evitáveis no trânsito, além da importância do uso de equipamentos de segurança e do respeito às normas de circulação. A atividade foi realizada pelo governo de Rondônia por meio do Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia (Detran-RO) na terça-feira (7).
A ação foi coordenada pela Escola Pública de Trânsito (EPT) e teve como principal objetivo conscientizar os estudantes sobre comportamentos seguros no trânsito, com foco em pedestres e ciclistas.
Para o governador de Rondônia Marcos Rocha destacou a relevância de ações educativas voltadas ao público jovem. “Investir na educação para o trânsito é investir na preservação de vidas. “Quando orientamos as crianças e adolescentes, estamos formando cidadãos mais conscientes e responsáveis, capazes de transformar a realidade do trânsito no futuro,” pontuou.
Palestra teve o objetivo de conscientizar os estudantes sobre comportamentos seguros no trânsito
EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO
A palestra foi conduzida no período matutino pela analista em trânsito e pedagoga Glauce Souza de Abreu. Já no período vespertino, as atividades contaram com a participação das pedagogas Janaína Rocha de Alencar e Glauce Souza, além dos agentes de trânsito Raphael Gusmão e Adil Miranda Oliveira.
Segundo Glauce Souza de Abreu, a escolha do tema foi baseada em dados concretos da região. “O objetivo da palestra é trazer orientações sobre erros intencionais e evitáveis cometidos por pedestres e ciclistas. Esse trabalho integra a campanha ‘Sua Vida Vale Mais’ e foi direcionado para esta escola devido ao registro de 62 sinistros de trânsito na Rua Geraldo Siqueira, que fica nas proximidades e é utilizada diariamente pelos alunos e seus familiares”, explicou.
Entre os principais pontos abordados estiveram a travessia segura na faixa de pedestres, o respeito à sinalização por parte dos ciclistas e a atenção aos usuários mais vulneráveis, como idosos, gestantes e crianças.
O diretor-geral do Detran-RO, Sandro Rocha, reforçou o papel da educação como ferramenta essencial para reduzir acidentes. “Nosso trabalho vai além da fiscalização. A educação é o caminho mais eficaz para mudar comportamentos e salvar vidas. Quando levamos esse conhecimento às escolas, ampliamos o alcance das informações e fortalecemos uma cultura de respeito no trânsito”, destacou.
A coordenadora pedagógica da escola, Olina Lima Monteiro, também ressaltou a importância da parceria com o órgão. “Essa ação é fundamental porque os alunos se tornam multiplicadores desse conhecimento, levando as orientações para suas famílias e para a comunidade. Sempre que o Detran nos procura, a escola está de portas abertas para contribuir com essa iniciativa”, afirmou.
A iniciativa integra as ações contínuas do Detran-RO voltadas à educação no trânsito, buscando reduzir índices de sinistros e promover uma convivência mais segura nas vias, especialmente em áreas com maior incidência de ocorrências.
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