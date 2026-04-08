I Encontro Municipal do Serviço Família Acolhedora ocorre nos dias 14 e 15 de abril

Por Assessoria

Publicada em 08/04/2026 às 10h52

Nos dias 14 e 15 de abril de 2026, será realizado o I Encontro Municipal do Serviço Família Acolhedora, um momento de troca, aprendizado e fortalecimento das práticas voltadas à proteção e ao cuidado.

Local: Centro de Empreendedorismo e Inovação (CEI)

Durante o encontro, serão abordadas temáticas essenciais, como:

Apresentação técnica do serviço

Construção do fluxo intersetorial

Relatos de experiências

Estudo de casos

Um espaço dedicado ao diálogo e à construção coletiva, reforçando o compromisso com o acolhimento e a garantia de direitos.

“ A tempestade passa, a vida continua.”

Inscrições no site da prefeitura