I Encontro Municipal do Serviço Família Acolhedora ocorre nos dias 14 e 15 de abril

Nos dias 14 e 15 de abril de 2026, será realizado o I Encontro Municipal do Serviço Família Acolhedora, um momento de troca, aprendizado e fortalecimento das práticas voltadas à proteção e ao cuidado.
Local: Centro de Empreendedorismo e Inovação (CEI)
Durante o encontro, serão abordadas temáticas essenciais, como:
Apresentação técnica do serviço
Construção do fluxo intersetorial
Relatos de experiências
Estudo de casos
Um espaço dedicado ao diálogo e à construção coletiva, reforçando o compromisso com o acolhimento e a garantia de direitos.
“ A tempestade passa, a vida continua.”
Inscrições no site da prefeitura
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