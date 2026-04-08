Hospital de Amor: Inscrições para selecionar artistas para o Projeto Palhaços da Alegria em Porto Velho vão até dia 22

Por Luciana Gomes

Publicada em 08/04/2026 às 12h00

O Instituto Sociocultural do Hospital de Amor está com inscrições abertas para a seleção de dois artistas que integrarão o projeto Palhaços da Alegria – Doutores Bobologistas® em Porto Velho/RO, um projeto realizado através da Lei de Incentivo à Cultura - Lei Rouanet (Lei nº 8.313/1991). Prorrogadas até o dia 22 de abril, as inscrições são direcionadas exclusivamente a profissionais com registro profissional DRT de ator/atriz ou palhaço/palhaça.

A expansão do projeto para Rondônia, onde tem unidade desde 2012, é uma iniciativa do Hospital de Amor para que o trabalho contínuo de humanização realizado pelo Instituto seja fortalecido na região Norte. A instituição está presente em Porto Velho oferecendo atendimento oncológico gratuito e de alta complexidade. Com a chegada do Palhaços da Alegria, pacientes, familiares e profissionais passam a contar com intervenções artísticas contínuas que promovem leveza, acolhimento e conexão emocional.

“Nossa missão é olhar para além do tratamento médico. A humanização, por meio da arte, cria caminhos de esperança, vínculos e coragem. Levar o Palhaços da Alegria para Porto Velho é uma ação importante do nosso compromisso com a saúde integral e com o cuidado que abraça o paciente como ser humano completo”, afirma Aline Dias, coordenadora do Instituto Sociocultural do Hospital de Amor.

A seleção inclui quatro etapas: análise documental, entrevista presencial e teste de intervenção artística, realizado tanto em sala quanto dentro do ambiente hospitalar, acompanhando de artistas do elenco atual de Barretos. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas exclusivamente por e-mail, conforme orientações detalhadas no edital publicado no site: www.hainstitutosociocultural. com.br/editais-abertos.

Sobre o Instituto Sociocultural do Hospital de Amor

Fundado em 2008, o ISHA integra arte, cultura, esporte, educação e humanização ao cuidado em saúde. Seus projetos impactam diariamente pacientes, familiares, colaboradores e comunidades atendidas pelo Hospital de Amor em todo o Brasil. Com iniciativas que vão da palhaçaria hospitalar a oficinas artísticas, ações educativas e projetos culturais, o Instituto promove acolhimento, bem-estar e vínculos afetivos em diferentes unidades da instituição.

Sobre o Hospital de Amor

Reconhecido internacionalmente pelo tratamento humanizado e pela excelência em oncologia, o Hospital de Amor oferece atendimento 100% gratuito há mais de seis décadas. Está presente em Rondônia desde 2012, fortalecendo o acesso à saúde na região Norte e ampliando seu impacto com ações contínuas de prevenção, diagnóstico, tratamento, pesquisa e humanização.