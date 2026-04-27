Governo entrega etapa do sistema de esgotamento sanitário de Jaru, nesta quarta-feira, (29)

Por Bruna Farias

Publicada em 27/04/2026 às 14h22

A população de Jaru contará com um importante avanço no saneamento básico com a entrega, nesta quarta-feira (29), às 10h, de mais uma etapa do Sistema de Esgotamento Sanitário do município. A obra, executada pelo governo de Rondônia, em parceria com o governo federal, por meio do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), representa um investimento total de R$ 25,2 milhões.

Com investimento de R$ 7,6 milhões do governo do estado e repasse de R$ 17,6 milhões do governo federal, a implantação do sistema marca um novo momento para Jaru, trazendo benefícios diretos à saúde pública, ao meio ambiente e à qualidade de vida da população.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, entrega da obra é fundamental para o desenvolvimento do município. “Temos trabalhado para garantir ainda mais saúde e qualidade de vida para população. Os investimentos em saneamento fortalecem o futuro das cidades, promovendo mais desenvolvimento e bem-estar para todos”, salientou.

EFICIÊNCIA NO TRATAMENTO DE ESGOTO

A estrutura que será entregue contempla uma moderna Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), composta por lagoas de estabilização anaeróbias e facultativas, implantadas em uma área de 172.500 metros quadrados. O sistema foi projetado para garantir o tratamento adequado dos resíduos, reduzindo impactos ambientais e promovendo mais segurança sanitária.

Outro destaque da obra é a Estação Elevatória de Esgoto, equipada com quatro conjuntos motobomba de 75 CV cada, com capacidade de vazão de 84,02 litros por segundo, garantindo eficiência no transporte dos efluentes até a estação de tratamento.

Ampliando significativamente a cobertura do serviço no município, o projeto inclui ainda:

Implantação de 12,8 quilômetros de rede coletora;

517 ligações domiciliares;

Construção de 1.423 metros de emissário; e

3.945 metros de linha de recalque.

O secretário da Seosp, Elias Rezende, reforçou o compromisso da gestão com obras estratégicas. “Essa entrega representa um avanço significativo para Jaru. É uma obra que impacta diretamente a vida das pessoas, contribuindo para a preservação ambiental e fortalecendo a infraestrutura urbana do município”, destacou.

A entrega desta etapa consolida os avanços no saneamento básico em Rondônia e representa um marco para o desenvolvimento de Jaru, com reflexos diretos na saúde, no meio ambiente e na qualidade de vida da população.