Governo de Rondônia reforça atuação do Ipem com foco em modernização e eficiência dos serviços

Por Jane Carvalho

Publicada em 08/04/2026 às 08h57

Com o objetivo de fortalecer a atuação do Instituto de Pesos de Medidas do Estado de Rondônia (Ipem/RO), acompanhar os serviços prestados e evidenciar os investimentos realizados para melhorar as condições de trabalho e o atendimento à população, o governador Marcos Rocha realizou uma visita institucional a sede do órgão em Porto Velho.

A agenda teve como foco o fortalecimento institucional do Ipem, vinculado à política de desenvolvimento econômico do estado, destacando ações voltadas à modernização da estrutura, aquisição de equipamentos e valorização dos servidores, refletindo diretamente na qualidade dos serviços prestados à sociedade.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, destacou que os investimentos realizados pelo governo contribuem para ampliar a eficiência das ações do órgão e garantir mais segurança ao cidadão. “O Ipem é fundamental na defesa do consumidor e no equilíbrio das relações comerciais. O governo reconhece o valor do trabalho de cada servidor e seguirá apoiando ações que promovam a justiça, a confiança e o desenvolvimento do estado”, ressaltou.

MODERNIZAÇÃO ESTRUTURAL

O presidente do Ipem, Marcelo dos Santos, enfatizou que a revitalização dos prédios e os investimentos em tecnologia representam um avanço significativo para o desempenho das atividades. “Essa visita representa reconhecimento e valorização de um trabalho que, muitas vezes, é silencioso, mas essencial. O Ipem atua diariamente para garantir relações de consumo justas, proteger o cidadão e assegurar a qualidade dos produtos e serviços oferecidos à população”, afirmou.

Com 39 anos de atuação, o Ipem é um órgão delegado do Inmetro e desempenha papel estratégico na fiscalização de instrumentos de medição, produtos pré-medidos e certificação de qualidade, assegurando que o consumidor pague pelo que realmente está adquirindo.

IMPACTO SOCIAL

Somente em 2025, o instituto realizou mais de 26 mil verificações em todo o estado, incluindo bombas de combustíveis, balanças comerciais e cronotacógrafos, além de mais de mil avaliações de produtos pré-medidos, que são mercadorias embaladas e pesadas sem a presença do consumidor, prontas para venda. Exemplos comuns incluem alimentos, itens de limpeza e higiene, como arroz, café, detergente e papel higiênico, isso reforça a proteção ao consumidor e a confiança nas relações comerciais.

A visita também destacou os avanços estruturais do órgão, com prédios revitalizados, aquisição de novos equipamentos e melhorias nas condições de trabalho das equipes, o que contribui diretamente para ampliar a eficiência das fiscalizações e a qualidade dos serviços oferecidos à população.