Fortalecimento da gestão ambiental em Rondônia é tema de Encontro de Secretários, Técnicos e Viveiristas

Por Jorge Fernando

Publicada em 27/04/2026 às 14h27

Nesta terça-feira (28) e quarta-feira (29), no município de Cacoal, o governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental (Sedam), Poder Judiciário do Estado de Rondônia (TJRO) e Consórcio Público Intermunicipal de Rondônia (Cimcero), promovem o VII Encontro de Secretários, Técnicos e Viveiristas. O evento reúne gestores públicos, técnicos e especialistas para debater estratégias voltadas ao fortalecimento da gestão ambiental e à integração entre instituições públicas.

Realizado em parceria com a Prefeitura de Cacoal e a Câmara de Vereadores, o encontro se consolida como espaço estratégico de articulação institucional. A iniciativa busca alinhar ações entre estado, Judiciário, municípios e consórcios intermunicipais, contribuindo para a construção de políticas públicas ambientais mais eficazes, integradas e voltadas à preservação dos recursos naturais em Rondônia.

A programação contempla temas prioritários para o desenvolvimento sustentável do estado, como o fortalecimento das ações dos viveiros municipais participantes do projeto, combate ao desmatamento com participação ativa dos municípios, recuperação de nascentes e promoção da segurança hídrica, além de arborização urbana e ampliação da produção de mudas. Também estão em pauta questões relacionadas à legislação fitossanitária e à destinação adequada de madeira.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o encontro fortalece a união entre os municípios na construção de soluções ambientais efetivas. “Este encontro fortalece a parceria institucional e o compromisso conjunto com a preservação ambiental, promovendo ações integradas que contribuem para o desenvolvimento sustentável de Rondônia, com mais eficiência na gestão pública e melhores resultados para a população”, evidenciou.

O secretário da Sedam, Marco Antonio Lagos, destacou a importância do encontro como ferramenta de planejamento e fortalecimento das políticas ambientais no estado. “Este é um momento estratégico para alinhar ações, compartilhar experiências e ampliar a cooperação entre estado e municípios. Quando trabalhamos de forma integrada, avançamos na proteção ambiental, no fortalecimento dos viveiros municipais e na construção de soluções sustentáveis para Rondônia.”