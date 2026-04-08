Feira da Mulher do Norte acontece nesta sexta-feira em dois locais

Por Jhon Silva

Publicada em 08/04/2026 às 10h27

A 16ª edição da Feira da Mulher do Norte chega como mais uma oportunidade de fortalecer o empreendedorismo feminino em Porto Velho, reunindo histórias, talentos e produtos que representam a força das mulheres da capital. A iniciativa da Prefeitura de Porto Velho, cria um espaço acessível para exposição e comercialização de itens produzidos por empreendedoras locais, incentivando a geração de renda e a autonomia financeira.

A programação desta edição acontece em dois momentos ao longo da sexta-feira (10). O primeiro será no Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia (TRE-RO), das 10h às 17h. Já no período da tarde e noite, a feira segue para o Porto Velho Shopping, das 14h às 21h, ampliando o alcance do público e das vendas.

De acordo com Lena Assis, diretora assistencial na Coordenadoria de Políticas Públicas para Mulheres, a feira se tornou um espaço aberto à população e essencial para quem busca empreender. “É um local onde toda a população pode vir, entrar e comprar os artigos das nossas mulheres”.

A feira reúne expositoras de diferentes segmentos, como artesanato, crochê e produtos personalizados. Muitas delas são mães, mulheres da comunidade ou que enfrentaram situações de vulnerabilidade e encontraram no empreendedorismo uma alternativa para reconstruir suas vidas.

“A gente fala de mulheres que estão buscando seu espaço no mercado e uma vida financeira mais estável através dos seus produtos”, destaca Lena Assis.

Além de impulsionar pequenos negócios, o projeto também atua como ferramenta de transformação social. O incentivo à independência financeira tem impacto direto na vida de muitas participantes, especialmente aquelas que enfrentaram relações abusivas.

“O empreendedorismo fez com que muitas mulheres saíssem de relacionamentos abusivos, porque a dependência financeira faz com que elas se submetam a situações difíceis”, pontua.

Outro diferencial da Feira da Mulher do Norte é o suporte oferecido às expositoras. O espaço é totalmente gratuito e estruturado para garantir conforto e dignidade durante a participação, com apoio da Prefeitura e parceiros.

Com edições mensais previstas no Porto Velho Shopping, a feira passa a ter caráter contínuo, ampliando oportunidades para novas participantes e fortalecendo a presença feminina no mercado local. A iniciativa também contribui para o desenvolvimento da economia criativa e sustentável no município.