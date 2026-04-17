Crianças e adolescentes atendidos pelo SCFV participam de mais uma edição do projeto “Páscoa Feliz”

Por Asssessoria

Publicada em 17/04/2026 às 13h52

Crianças e adolescentes atendidos pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) de Jaru participam de mais uma edição do projeto “Páscoa Feliz”

A Prefeitura de Jaru, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social – Semdes, realizou na última quinta-feira (16) mais uma edição do projeto “Páscoa Feliz”, comemoração feita para as crianças e adolescentes atendidos pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV).

Durante a ação, que teve como objetivo promover a inclusão social e o desenvolvimento de vínculos comunitários, foram entregues 70 cestas de Páscoa e servido lanches e guloseimas para as crianças participantes.

A secretária executiva de desenvolvimento social, Danieli Aline, destacou a importância de criar momentos que gerem boas memórias para as crianças e adolescentes assistidos pelo SCFV. “É um momento de interação e celebração que alegra a rotina de todos que estão presentes”, comentou.