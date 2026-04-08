Com inscrições gratuitas, 2º Festival de Pesca de Jaru terá R$ 11 mil em premiação

As inscrições para o 2º Festival de Pesca de Jaru seguem abertas. A competição será realizada no dia 25 de abril, no Rio Jaru, das 8h às 18h.
O torneio poderá ser disputado em equipes de até três participantes por embarcação, com grupos formados por homens, mulheres ou equipes mistas.
Ao todo, serão distribuídos R$ 11 mil em premiação. Haverá prêmio em dinheiro até o quarto colocado: a equipe campeã receberá R$ 5 mil; o segundo lugar, R$ 3 mil; o terceiro, R$ 2 mil; e o quarto colocado, R$ 1 mil.
Para conquistar a premiação, as equipes deverão somar o maior número de pontos, conforme o tamanho dos peixes capturados, de acordo com as espécies definidas no regulamento.
As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas até o dia 22 de abril, por meio do endereço eletrônico:
https://docs.google.com/.../
O 2º Festival de Pesca Esportiva é promovido pela Prefeitura de Jaru, por meio do Departamento de Comunicação (Decom) e da Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo (Semecelt).
PREMIAÇÃO
1º lugar: Troféu + R$ 5 mil
2º lugar: Troféu + R$ 3 mil
3º lugar: Troféu + R$ 2 mil
4º lugar: Troféu + R$ 1 mil
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