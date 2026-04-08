Com inscrições gratuitas, 2º Festival de Pesca de Jaru terá R$ 11 mil em premiação

Por Assessoria

Publicada em 08/04/2026 às 08h37

As inscrições para o 2º Festival de Pesca de Jaru seguem abertas. A competição será realizada no dia 25 de abril, no Rio Jaru, das 8h às 18h.

O torneio poderá ser disputado em equipes de até três participantes por embarcação, com grupos formados por homens, mulheres ou equipes mistas.

Ao todo, serão distribuídos R$ 11 mil em premiação. Haverá prêmio em dinheiro até o quarto colocado: a equipe campeã receberá R$ 5 mil; o segundo lugar, R$ 3 mil; o terceiro, R$ 2 mil; e o quarto colocado, R$ 1 mil.

Para conquistar a premiação, as equipes deverão somar o maior número de pontos, conforme o tamanho dos peixes capturados, de acordo com as espécies definidas no regulamento.

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas até o dia 22 de abril, por meio do endereço eletrônico:

https://docs.google.com/.../ 1FAIpQLSdZMoi0UfeWfJ.../ viewform ou pelo telefone: (69) 9 9909-3184.

O 2º Festival de Pesca Esportiva é promovido pela Prefeitura de Jaru, por meio do Departamento de Comunicação (Decom) e da Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo (Semecelt).

PREMIAÇÃO

1º lugar: Troféu + R$ 5 mil

2º lugar: Troféu + R$ 3 mil

3º lugar: Troféu + R$ 2 mil

4º lugar: Troféu + R$ 1 mil