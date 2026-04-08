Associação Assistencial à Saúde São Daniel Comboni lança 11ª edição do LeiloShow em Cacoal

Por Giliane Perin p/ ASSDACO

Publicada em 08/04/2026 às 15h13

Associação Assistencial à Saúde São Daniel Comboni (ASSDACO) realizou na tarde desta terça-feira (07), o lançamento oficial do 11º LeiloShow em Cacoal. O evento marca o início da mobilização para uma das principais ações solidárias da instituição, que tem como objetivo arrecadar recursos para a manutenção das campanhas preventivas contra o câncer realizadas ao longo de todo o ano.

Com o tema “Seja um doador e salve vidas”, o 11° LeiloShow será realizado no dia 25 de julho, no Parque de Exposições de Cacoal (ARCA), com início previsto para às 12h. A programação contará ainda com almoço a partir das 11h, reunindo voluntários, doadores, participantes e a comunidade em geral.

Neste ano, o evento terá formato semi-presencial, permitindo a participação tanto no local quanto de forma online, com transmissão ao vivo pelo YouTube e lances virtuais. Os lotes serão apresentados em vídeo, ampliando o alcance da ação e facilitando a participação de interessados de diferentes regiões.

"Tradicional na região, o LeiloShow é fundamental para a continuidade dos serviços oferecidos pela ASSDACO, que realiza campanhas de prevenção e também presta apoio a pacientes oncológicos, especialmente aqueles em situação de vulnerabilidade. A nossa expectativa é de grande adesão da sociedade, reforçando a corrente de solidariedade que já é marca do evento", destacou a presidente da ASSDACO, Vera Travain Bianchini.

O lançamento oficial, nesta tarde, reuniu apoiadores, parceiros, voluntários e a imprensa, dando início à divulgação e à captação de doações para mais uma edição do leilão que, além de movimentar o setor agropecuário, tem como principal missão salvar vidas.

"Nosso agradecimento sincero a todos que apoiam e estão ao nosso lado nesta missão. A ASSDACO agradece especialmente à Casa de Apoio Amor Fraterno, que mais uma vez nos apoia na realização do LeiloShow em Cacoal ", agradeceu a coordenadora do leilão, Aparecida Miranda (Cidinha).