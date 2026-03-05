SINTERO convoca trabalhadores/as da educação municipal para Assembleia Geral Extraordinária no dia 19 de março

Por SINTERO

Publicada em 05/03/2026 às 14h11

A regional Norte do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Educação no Estado de Rondônia (SINTERO) convoca as/os profissionais da educação municipais para a Assembleia Geral Extraordinária, que será realizada no dia 19 de março de 2026, às 15h30, no auditório da sede administrativa do SINTERO, localizado na Rua Rui Barbosa, nº 713, Arigolândia, em Porto Velho.

Em pauta:

1- Informes gerais;

2- Análise e aprovação da pauta de reinvidicações

2026;

3- Congresso do SINTERO 2026;

4- Festa do Dia da Trabalhadora e do Trabalhador;

5- Avaliação da resposta do executivo municipal às

reinvidicações;

6- Encaminhamentos.

O SINTERO destaca que a presença de todas e todos é essencial para garantir que as decisões tomadas reflitam as necessidades do coletivo. Participe!