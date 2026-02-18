SINJUR: colega do judiciário precisa de ajuda para realização de cirurgia
Por SINJUR
Publicada em 18/02/2026 às 13h05
Meu nome é Natália Carine de Souza Gonçalves Vasconcelos, 41 anos, casada e mamãe de 3 joias preciosas.

Recentemente recebi um diagnóstico que mudou completamente minha rotina e meus planos: uma lesão renal cística complexa classificada como Bosniak IV, com mais de 90% de risco de malignidade, conforme relatório médico.

O que inicialmente era acompanhado há 1 ano e meio como um cisto Bosniak 2F, evoluiu para uma lesão com características altamente suspeitas, exigindo tratamento cirúrgico com finalidade curativa oncológica.

O laudo médico indica de forma formal e urgente a realização de uma nefrectomia parcial, pois a lesão é totalmente intrarrenal e apresenta alta complexidade anatômica (RENAL 9X). Isso significa que o procedimento exige extrema precisão para remover a lesão e, ao mesmo tempo, preservar o máximo possível do rim saudável.

A técnica robótica foi indicada justamente por oferecer maior precisão cirúrgica, aumentando as chances de preservação da função renal e reduzindo riscos.

O orçamento particular do procedimento ficou assim detalhado:

Hospital: R$ 21.000

Equipe médica: R$ 27.700

Anestesia: R$ 6.000

Coleta e consulta pré-anestésica: R$ 1.100

Total cirúrgico: R$ 55.800

Além do procedimento, há despesas com deslocamento, hospedagem e recuperação, razão pela qual a meta foi fixada em R$ 65.000.

Não é fácil expor um momento tão delicado, mas escolhi enfrentar isso com responsabilidade, transparência e fé.

Meu objetivo é realizar o tratamento o quanto antes, com segurança, preservando minha saúde e minha qualidade de vida.

Esta campanha está sendo organizada por meu esposo para viabilizar meu tratamento cirúrgico.Toda documentação médica e orçamentos estão disponíveis para quem desejar verificar.

Toda contribuição ou compartilhamento já faz diferença.

Com gratidão,Natália Carine

Geral SOLIDARIEDADE
