SINJUR: colega do judiciário precisa de ajuda para realização de cirurgia

Meu nome é Natália Carine de Souza Gonçalves Vasconcelos, 41 anos, casada e mamãe de 3 joias preciosas.
Recentemente recebi um diagnóstico que mudou completamente minha rotina e meus planos: uma lesão renal cística complexa classificada como Bosniak IV, com mais de 90% de risco de malignidade, conforme relatório médico.
O que inicialmente era acompanhado há 1 ano e meio como um cisto Bosniak 2F, evoluiu para uma lesão com características altamente suspeitas, exigindo tratamento cirúrgico com finalidade curativa oncológica.
O laudo médico indica de forma formal e urgente a realização de uma nefrectomia parcial, pois a lesão é totalmente intrarrenal e apresenta alta complexidade anatômica (RENAL 9X). Isso significa que o procedimento exige extrema precisão para remover a lesão e, ao mesmo tempo, preservar o máximo possível do rim saudável.
A técnica robótica foi indicada justamente por oferecer maior precisão cirúrgica, aumentando as chances de preservação da função renal e reduzindo riscos.
O orçamento particular do procedimento ficou assim detalhado:
Hospital: R$ 21.000
Equipe médica: R$ 27.700
Anestesia: R$ 6.000
Coleta e consulta pré-anestésica: R$ 1.100
Total cirúrgico: R$ 55.800
Além do procedimento, há despesas com deslocamento, hospedagem e recuperação, razão pela qual a meta foi fixada em R$ 65.000.
Não é fácil expor um momento tão delicado, mas escolhi enfrentar isso com responsabilidade, transparência e fé.
Meu objetivo é realizar o tratamento o quanto antes, com segurança, preservando minha saúde e minha qualidade de vida.
Esta campanha está sendo organizada por meu esposo para viabilizar meu tratamento cirúrgico.Toda documentação médica e orçamentos estão disponíveis para quem desejar verificar.
Toda contribuição ou compartilhamento já faz diferença.
Com gratidão,Natália Carine
