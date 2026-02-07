PREVISÃO DO TEMPO: sábado (7) de chuvas intensas e trovoadas no Norte

Publicada em 07/02/2026 às 08h00
A previsão do tempo para a Região Norte do país, neste sábado (7), indica céu com muitas nuvens para toda a região e chuvas de diferentes intensidades com trovoadas para quase todos os estados ao longo do dia. As precipitações devem cobrir quase toda a região durante todo o dia e ter maior intensidade à tarde. Há, ainda, previsão de possibilidade de queda de granizo para o Tocantins durante o início do dia.
Pela manhã, a previsão é de muitas nuvens e possibilidade de chuvas isoladas para quase toda a região — à exceção de Roraima, oeste do Amapá e noroeste do Pará, onde não deve chover —, com maior intensidade e acompanhadas de trovoadas em todo o Tocantins e centro-sul do Pará. Há, ainda, possibilidade de queda de granizo para o extremo-sudeste do Tocantins.
Durante a tarde, as chuvas se intensificam em toda a região e as pancadas de chuva com trovoadas se restringem ao Acre, Rondônia, Tocantins, centro-sul e nordeste do Pará, centro-sul e oeste do Amazonas e extremo-leste do Amapá.
À noite, as pancadas de chuva com trovoadas se restringem ao Tocantins, Rondônia, centro-sul do Pará e centro-sudeste do Amazonas, enquanto as chuvas perdem força mas se mantêm sem trovoadas no Acre, sudoeste do Amazonas, litoral nordeste do Pará e extremo-leste do Amapá. O restante da região escapa das precipitações à noite.
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de perigo potencial de chuvas intensas para quase toda a região — à exceção do Acre, sudoeste do Amazonas e centro-norte de Roraima —, além de alerta de perigo de chuvas intensas para o Tocantins, leste de Rondônia, centro-sul do Pará e sudeste do Amazonas.
Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 23 °C, em Belém, Palmas e Rio Branco. Já a máxima pode chegar até 35 °C, em Boa Vista. A umidade relativa do ar varia entre 40% e 100%.
5 motivos para acompanhar as previsões do tempo
Agricultura: garantia de uma boa colheita;
Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;
Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;
Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;
Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.
Importância das observações meteorológicas no INMET
As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).
As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
