Prefeitura encerra nesta sexta-feira (20) prazo para inscrições no processo seletivo de monitor educacional

Por Assessoria
Publicada em 18/02/2026 às 13h14
Será encerrado na próxima sexta-feira (20) o prazo para se inscrever no processo seletivo de monitor educacional. A Prefeitura de Jaru abriu as inscrições de forma on-line e a contratação visa suprir a demanda de profissionais da Secretaria Municipal de Educação – Semed.
Além da lotação imediata dos aprovados, o processo seletivo também tem como objetivo formar cadastro reserva de monitores, que serão lotados em escolas na zona rural e urbana de Jaru.
CLIQUE AQUI E TENHA ACESSO AO EDITAL COMPLETO
