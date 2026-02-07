Prefeitura de Rolim de Moura autoriza elaboração de estudos e projetos de macrodrenagem urbana

Publicada em 07/02/2026 às 08h46
A Prefeitura de Rolim de Moura autorizou oficialmente o início da elaboração de estudos e projetos de macrodrenagem urbana, conforme Ordem de Serviço emitida pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (SEMOSP).
A autorização permite o início dos trabalhos técnicos contratados, que abrangem a elaboração de estudos e projetos de macrodrenagem urbana no município, etapa essencial para o planejamento de obras estruturantes.
Essa etapa corresponde exclusivamente ao desenvolvimento do projeto técnico, que irá identificar, dimensionar e definir as soluções de engenharia mais adequadas. Somente após a conclusão desses estudos será iniciada a fase de execução das obras, que, somadas, deverão ultrapassar R$ 40 milhões em investimentos.
O projeto de macrodrenagem tem como objetivo enfrentar problemas históricos de alagamentos e acúmulo de águas pluviais em áreas urbanas de Rolim de Moura, especialmente em períodos de chuvas intensas. Esses transtornos afetam a mobilidade, causam danos à infraestrutura urbana e impactam diretamente a qualidade de vida da população.
Com os estudos técnicos, o Município passará a contar com um diagnóstico completo do sistema de drenagem, permitindo a implantação de soluções definitivas, planejadas e duradouras, garantindo melhoria do ordenamento urbano.
A iniciativa reforça o compromisso da Prefeitura de Rolim de Moura com o planejamento responsável, priorizando obras estruturantes que tragam resultados efetivos para o desenvolvimento do município.
