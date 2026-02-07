Márcio Nogueira abre 2026 da OAB Rondônia defendendo decisões de longo prazo e protagonismo da advocacia

Publicada em 07/02/2026 às 08h10
Porto Velho, RO – A Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Rondônia abriu oficialmente o ano de 2026 com a realização da 500ª sessão do Conselho Seccional. Na abertura dos trabalhos, o presidente da OAB Rondônia, Márcio Nogueira, destacou a necessidade de decisões institucionais orientadas pelo longo prazo e reafirmou o protagonismo da advocacia na construção da Justiça e da sociedade.
Ao marcar o início do ano e o marco histórico da sessão de número 500, o presidente afirmou que o momento vai além de uma formalidade administrativa. Segundo ele, trata-se de um ponto de responsabilidade ampliada, em que a advocacia é chamada a refletir sobre o legado que está sendo construído e sobre os impactos das decisões tomadas no presente.
Em seu discurso, Márcio Nogueira ressaltou que o legado da OAB não se mede apenas por registros formais ou estruturas físicas, mas pela capacidade de formar uma advocacia preparada, ética e comprometida com a democracia e com o acesso à Justiça. Ao citar Rui Barbosa, lembrou que a liberdade é elemento central de estabilidade das instituições, reforçando a importância de maturidade institucional e visão de longo prazo.
O presidente também reafirmou o papel histórico da advocacia brasileira como agente ativo da sociedade, destacando sua atuação na defesa de direitos, no fortalecimento da democracia e na antecipação de debates relevantes para o sistema de Justiça. Para ele, a advocacia não atua de forma reativa, mas contribui de forma direta para a construção de soluções institucionais duradouras.
Ao tratar dos desafios contemporâneos, Márcio Nogueira defendeu a conciliação entre tradição e inovação, ressaltando que tecnologia e técnica devem ser compreendidas como ferramentas a serviço das pessoas. Segundo ele, decisões orientadas exclusivamente pela velocidade ou eficiência perdem sentido quando se afastam do compromisso humano que caracteriza a advocacia.
O discurso também trouxe referências ao pensador indígena Ailton Krenak, ao destacar que o futuro se constrói com base na memória, na responsabilidade e no pertencimento, reforçando que não há inovação verdadeira sem consciência histórica.
Encerrando a abertura do ano, o presidente afirmou que cada deliberação do Conselho Seccional ultrapassa a pauta imediata e contribui para moldar a advocacia do amanhã. Para Márcio Nogueira, a sessão de número 500 representa não um ponto de chegada, mas a ampliação da responsabilidade institucional da OAB Rondônia diante dos desafios do presente e do futuro.
A abertura de 2026 reafirma o compromisso da OAB Rondônia com uma atuação institucional sólida, humana e conectada com os desafios contemporâneos, mantendo-se fiel à sua história e orientada por decisões que projetam o futuro da advocacia e da Justiça.
