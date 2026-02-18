Instituto de Previdência dos Servidores de Ji-Paraná prorroga prazo para recadastramento

Publicada em 18/02/2026 às 13h10
O Instituto de Previdência dos Servidores de Ji-Paraná (IPREJI) publicou no Diário Oficial do Município o Decreto nº 0274, de 11 de fevereiro de 2026, que prorroga o prazo para o recadastramento dos servidores ativos, aposentados e pensionistas pertencentes ao quadro da Administração Direta da Prefeitura de Ji-Paraná.
Inicialmente previsto para encerrar no dia 10 de fevereiro de 2026, o prazo foi estendido até o dia 28 de fevereiro de 2026. A alteração contempla apenas a data final, permanecendo inalteradas as demais disposições do decreto.
De acordo com o IPREJI, o recadastramento é uma medida essencial para o aprimoramento da administração municipal e para a correta gestão do quadro de servidores do Município. O órgão reforça que é fundamental que os servidores fiquem atentos à documentação exigida e ao novo prazo de encerramento.
O procedimento pode ser realizado de duas formas:
Online, por meio do portal oficial da Prefeitura de Ji-Paraná;
Presencialmente, na secretaria de origem do servidor, mediante apresentação da documentação necessária.
O presidente do IPREJI, Edisio Barroso, destacou a importância do cumprimento do prazo. “É fundamental que servidores ativos, aposentados e pensionistas realizem o recadastramento. Essa atualização mantém a base de dados organizada e garante a regularidade funcional de cada servidor. Quem não fizer o recadastramento terá o pagamento bloqueado automaticamente”, ressaltou.
