Espaço recebeu pintura e melhorias para atender crianças, jovens e adultos

Publicada em 07/02/2026 às 08h27
A Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (Semes), segue com o trabalho de revitalização das quadras esportivas do município, garantindo espaços adequados e seguros para a prática de atividades físicas, esportivas e recreativas.
Nesta semana, a quadra esportiva localizada na Rua Rio Amazonas, próxima à Escola Antônio Bianco, no bairro Jardim Presidencial, no primeiro distrito, recebeu os serviços de revitalização.
Os trabalhos de pintura e melhorias na quadra foram realizados pelos servidores Du Galdino, Augusto (Soró), Juliano e José Ailton, integrantes do corpo técnico da Secretaria Municipal de Esportes, com apoio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp).
De acordo com o secretário da Semes, Alessandro Barroso, a valorização dos espaços destinados à prática esportiva reforça o compromisso da gestão municipal em oferecer melhores condições para o desenvolvimento dos jovens. “Incentivar hábitos saudáveis e criar oportunidades para revelar novos talentos é fundamental. Espaços como esse fortalecem a integração entre escola, comunidade e família, aproximando a população das iniciativas educacionais”, destacou.
A ação representa um investimento direto no bem-estar da população e no incentivo à prática esportiva entre crianças, jovens e adultos, atendendo a uma recomendação do prefeito Affonso Cândido.
Com a revitalização, os moradores da região passam a contar com um ambiente mais estruturado e motivador para a prática de esportes, promovendo saúde, lazer e convivência comunitária.
