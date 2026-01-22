Semed realiza encontro com vereadores para tratar de obras repactuadas do FNDE

Publicada em 22/01/2026 às 08h33
A Secretaria Municipal de Educação (Semed) realizou, na quarta-feira (20), reunião com vereadores e a equipe da Superintendência Geral da pasta para tratar da apresentação do novo superintendente, Christian Ferreira Martins, e do acompanhamento das obras repactuadas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).
Durante o encontro, com a participação do secretário Robson Casula, foram prestados esclarecimentos sobre a continuidade das obras no C.M.E.I. Patrícia Valério dos Reis, C.M.E.I. Professora Marcilene Ferreira de Almeida, E.M.E.F. Professor Antônio Ferreira de Souza Filho e na quadra do C.M.I.E.F. Parque dos Pioneiros.
Também foram discutidas questões relacionadas à comunicação entre o FNDE e a Semed, bem como os valores que o município irá receber para a conclusão das obras e a contrapartida municipal necessária.
A reunião reforçou, segundo Robson Casula, o diálogo institucional e o acompanhamento técnico das ações, para garantir mais transparência e eficiência na execução dos investimentos públicos voltados à infraestrutura educacional.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!