Secretaria Municipal de Saúde esclarece informações falsas sobre surto de doenças em Vilhena

Publicada em 23/01/2026 às 08h36
A Prefeitura de Vilhena, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semus), informa que não são verdadeiras as informações divulgadas em um áudio que circula em aplicativos de mensagem, o qual afirma sobre o aumento dos casos de Covid-19, dengue e outra doenças no município, além de alegar óbitos no Hospital e ocultação de dados até a realização do Carnaval.
A Secretaria esclarece que não há qualquer orientação ou prática de esconder informações e reforça que todos os dados epidemiológicos do município são monitorados continuamente, seguindo critérios técnicos e protocolos estabelecidos pelo Ministério da Saúde (MS).
A Semus destaca ainda que, neste período do ano, é comum ocorrer um aumento na busca por atendimento devido a síndromes gripais, viroses e arboviroses (doenças virais transmitidas principalmente pela picada de mosquitos como o Aedes aegypti), o que não caracteriza surto no município.
Conforme o Setor de Epidemiologia, na última semana foram registradas 8 notificações de dengue. Em relação à chikungunya, neste mês foram registradas 8 notificações, que ainda não foram encerradas, pois aguardam análise laboratorial, com amostras encaminhadas ao Laboratório Central de Saúde Pública do Estado de Rondônia (Lacen), em Porto Velho, para confirmação ou descarte. No mesmo período de 2025, haviam sido registradas 9 notificações, número semelhante ao atual.
Sobre a Covid-19, em janeiro de 2026 foram registrados 77 casos notificados, com 7 confirmações, enquanto no mesmo período de 2025 o município contabilizou 191 notificações, com 109 casos confirmados, evidenciando redução significativa em comparação ao ano anterior.
Diante disso, a Secretaria reafirma que não há surto de Covid-19, dengue, chikungunya ou outras doenças no município, assim como não há registro de mortes relacionadas a essas notificações.
A Prefeitura orienta a população a não compartilhar informações sem confirmação, buscando sempre os canais oficiais para obter dados corretos. Embora os números não indiquem situação de alerta, a Semus reforça que, com o início do ano letivo e o aumento da circulação de pessoas, é importante que as famílias intensifiquem os cuidados com a prevenção de doenças virais.
