Prefeitura informa que prazo para o pagamento do Alvará de Funcionamento 2026 é até o próximo dia 30

Publicada em 17/01/2026 às 08h40
Atenção, empreendedores e contadores de Ji-Paraná! O prazo para o pagamento do Alvará de Funcionamento 2026 já tem data marcada:
30 de janeiro!
Evite multas e mantenha seu negócio em dia com a Prefeitura.
Se você é contador, oriente seus clientes! Se é empresário, fique atento e regularize dentro do prazo.
A gente segue trabalhando para facilitar sua rotina e fortalecer o desenvolvimento econômico da nossa cidade.
