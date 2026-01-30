PIMENTA BUENO

Prefeitura emite nota de esclarecimento sobre matéria veiculada a respeito do Convênio nº 227/21/PJ/DER-RO

Prefeitura informa que o chamado ‘saldo a ser devolvido’ não se refere à devolução de recursos já aplicados nas obras, mas sim as parcelas da contrapartida municipal que não pôde ser integralmente executada dentro do prazo