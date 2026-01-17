Prefeitura divulga resultado preliminar da 2ª etapa da residência Multiprofissional em Saúde da Família

Publicada em 17/01/2026 às 08h46
A Prefeitura de Pimenta Bueno, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, divulgou o resultado preliminar da 2ª etapa do Processo Seletivo do Programa de Residência Multiprofissional em Saúde da Família, referente ao município de Pimenta Bueno/RO.
O resultado contempla os candidatos das áreas de Enfermagem, Educação Física, Fisioterapia, Nutrição, Psicologia e Odontologia, que participaram das etapas previstas em edital. O processo seletivo tem como objetivo a formação de profissionais especialistas para atuação na Atenção Primária à Saúde, fortalecendo a rede municipal de saúde.
Os candidatos devem ficar atentos aos prazos para interposição de recursos, bem como às próximas fases do cronograma, conforme estabelecido no edital do certame.
A gestão municipal reforça seu compromisso com a qualificação profissional e com o fortalecimento das políticas públicas de saúde no município.
A lista completa com o resultado preliminar está disponível no link: https://pimentabueno.ro.gov.br/uploads/arquivo/RESULTADO-PRELIMINAR-DA-2o-ETAPA-DO-PROCESSO-SELETIVO-DO-PROGRAMA-DE-RESIDENCIA-MULTIPROFISSIONAL.pdf
