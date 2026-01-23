Prefeitura de Jaru libera carnês para pagamento do IPTU

Publicada em 23/01/2026 às 08h22
A Prefeitura de Jaru já disponibilizou as guias virtuais de pagamento do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU. Os carnês podem ser emitidos no site, através do link https://servicos.jaru.ro.gov.br/servicosweb/home.jsf , ou pelo autoatendimento por meio do WhatsApp 69 99319-3780.
O contribuinte pode optar pelo pagamento em cota única, que garante o desconto de 10%, ou parcelar o valor total em até 8 vezes, com primeiro vencimento previsto para o dia 10 de março. Os vencimentos subsequentes ficam agendados para os dias 10 de abril, 8 de maio, 10 de junho, 10 de julho, 11 de agosto, 10 de setembro e 9 de outubro deste ano. É importante destacar que, em breve, a entrega das guias impressas será feita a domicílio.
Todo o valor arrecadado retorna à população com a entrega de serviços de qualidade na área da saúde, infraestrutura urbana, educação, esportes, cultura e outros.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!