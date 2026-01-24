Pelo segundo ano consecutivo, Jaru conquista o Selo Ouro do Compromisso da Alfabetização na Idade Certa

Publicada em 24/01/2026 às 08h39
O município de Jaru conquistou, mais uma vez, o Selo Ouro do Compromisso da Alfabetização na Idade Certa, reconhecimento concedido pelo Ministério da Educação aos municípios que se destacam nas políticas públicas voltadas à alfabetização das crianças.
O selo atesta que Jaru vem cumprindo com excelência as metas estabelecidas para garantir que as crianças estejam alfabetizadas até o final do 2º ano do Ensino Fundamental. O prefeito Jeverson Lima falou sobre o recebimento do Selo Ouro. “Esta conquista reafirma o compromisso da gestão com o futuro das crianças jaruenses, e também mostra que os investimentos e ações na área da educação estão gerando resultados concretos e positivos” relatou.
Entre os critérios avaliados estão o acompanhamento da aprendizagem, a formação continuada dos professores, a gestão educacional eficiente e o uso de estratégias pedagógicas que assegurem o desenvolvimento da leitura e da escrita na idade adequada.
