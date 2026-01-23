CAPS realiza atendimento humanizado por meio de equipe multiprofissional com palestras e ações educativas
Publicada em 23/01/2026 às 08h42
O Janeiro Branco está acabando, mas o cuidado com a saúde mental continua o ano todo em Ji-Paraná.

No CAPS, a gente acolhe, escuta e acompanha você com atendimento humanizado e equipe multiprofissional.

Agora também tem teleconsulta: mais acesso, menos espera e mais facilidade pra quem tem dificuldade de se deslocar, fortalecendo o acompanhamento com mais frequência.

Neste mês, o CAPS também realizou palestras e ações educativas com foco na saúde do trabalhador.

Se não tá tudo bem, a gente te ajuda. Procure o CAPS e cuide de você.

