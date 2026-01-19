Associação Clube de Mães está recebendo currículos para contratação de servidores em diversos setores

Publicada em 19/01/2026 às 09h23
A Entidade Associação Clube das Mães torna público para conhecimento dos interessados, que estará recebendo currículos nos dias 19 e 20 de janeiro de 2026 no horário de 07 às 11 horas. Informamos ainda que os referidos currículos deverão ser entregues impressos na sede da Instituição sito a Rua Minas Gerais n° 1640 Bairro Jardim Novo Horizonte, cujo o objetivo será a contratação de 07 pedagogos, 01 supervisor(a), 01 orientador(a), 01 auxiliar administrativo, 03 zeladoras, 02 cozinheiras, 01 chefe de disciplina (Obs.: cuidar portão), 01 monitor(a) e 01 cuidador(a), para atender a necessidade da Escola de Educação Infantil Professora Maria da Conceição dos Santos (Clube de Mães), através de contrato por tempo determinado, visando atender crianças de 03 a 05 anos do maternal II ao pré-escolar.
Os candidatos(as) que forem selecionados(as) após a análise dos currículos deverão entregar as seguintes certidões, documentação pessoal (CPF, RG e Comprovante de Endereço) e documentação que comprove sua capacitação e ou habilitação.
A Associação Clube das Mães também estará recebendo currículos para contratação de instrutores de: Informática, Pintura em Tecido, Flauta Doce/Violão, Violino e allet. Tendo por finalidade a qualificação de 05 (cinco) pessoas físicas e ou jurídicas e a seleção de propostas, cujo objetivo é a contratação de 01 (um) instrutor de Informática, 01 (um) Instrutor de Pintura em Tecido, 01 (um) Instrutor de Flauta Doce/Violão, 01 (um) Instrutor de Violino e 01 (um) Instrutor de Ballet, para atender a necessidade do Clube de Mães no Projeto Responsabilidade Social, visando atender crianças e adolescentes dos setores 04 e 07 de Jaru – RO e terá durabilidade de 10 (dez) meses no corrente ano.
Os candidatos terão que apresentar: Currículo, Documentos Pessoais (CPF, RG se física e CNPJ se jurídica), certificado de conclusão que comprove as capacitações e as seguintes
certidões:
Certidão Municipal
Certidão TJRO (Civil e Criminal);
Certidão Federal (Civil e Criminal);
Certidão Receita Federal (Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União);
Certidão Trabalhista;
Certidão Fazenda Estadual (SEFIN);
CNPJ (Se Pessoa Jurídica).
