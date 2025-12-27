Vem aí a maior Festa da Virada de Ariquemes em grande estilo no Espaço Alternativo

Por Assessoria
Publicada em 27/12/2025 às 08h55
Reúna a família e os amigos e venha celebrar a chegada do Ano Novo em grande estilo no Espaço Alternativo! Durante todo o evento teremos exposição de artesanato e uma deliciosa praça de alimentação para você aproveitar cada momento!
Confira o cronograma de shows:
Abertura | 19h30 às 21h00
Ari Santos e os Recampados
21h às 22h
DJ Sérgio Xavier animando a galera
22h às 00h
Gabriel Lener
Virada do Ano | 00h às 2h30
Diego Cobra vai comandar a festa e fazer todo mundo dançar até o amanhecer!
Venha celebrar, agradecer e começar o novo ano com muita música, alegria e energia boa!
A Prefeitura de Ariquemes preparou tudo com carinho para você!
