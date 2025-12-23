Trump sugere renúncia de Maduro, que alfineta:

Publicada em 23/12/2025 às 10h06
Os presidentes dos Estados Unidos, Donald Trump, e da Venezuela, Nicolás Maduro, voltaram a trocar farpas nesta segunda-feira (22).
Trump, que anunciou uma nova classe de navios de guerra batizada em homenagem a ele mesmo em um evento na Casa Branca, disse que a coisa "mais inteligente" que o venezuelano poderia fazer é renunciar. Questionado se seu governo quer tirar Maduro do poder, afirmou:
"Isso depende dele, do que ele queira fazer. Acho que seria inteligente de sua parte fazer isso [renunciar]. Se ele quiser bancar o durão, será a última vez".
Já Maduro, durante uma feira de produtores venezuelanos, alfinetou o presidente americano e disse que ele "estaria melhor" se focasse mais em seu país, e não na Venezuela.
"Penso que o presidente Trump poderia fazer melhor em seu país e no mundo. Ele estaria melhor no mundo se focasse nos problemas do seu próprio país. Não é possível que 70% dos seus discursos e declarações sejam [sobre] a Venezuela. E os Estados Unidos?", questionou ele.
A declaração de Trump ocorreu horas depois de sua secretária de Segurança Interna, Kristi Noem, afirmar que Maduro "tem que sair" do poder em uma entrevista à emissora americana Fox News.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!