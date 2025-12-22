Publicada em 22/12/2025 às 15h59
A Rússia reafirmou nesta segunda-feira (22) seu “total apoio” à Venezuela em meio ao bloqueio do trânsito de navios petroleiros deixando ou chegando ao país imposto pelo governo Trump e à onda de apreensões de embarcações na costa venezuelana nos últimos dias.
O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, “expressou a firme solidariedade da Rússia com o povo da Venezuela e com o presidente Nicolás Maduro Moros, e reafirmou seu total apoio diante das hostilidades contra nosso país”, disse Yvan Gil no Telegram após uma conversa telefônica com seu colega em Moscou.
Segundo o chanceler venezuelano, Lavrov disse também que a Rússia oferecerá "todo o respaldo" às ações da Venezuela no Conselho de Segurança da ONU.
Com isso, o governo russo se juntou com a China, que também reafirmou nesta segunda apoio ao regime Maduro frente à onda de apreensões de navios petroleiros perto da costa da Venezuela. A Rússia e a China são dois dos maiores aliados do governo venezuelano.
Anteriormente, a Rússia havia prometido ajudar a Venezuela contra a escalada militar e de tensões promovida pelo governo Trump, mas nunca deixou específico como. A chancelaria russa também disse na semana passada que as tensões entre os EUA e a Venezuela podem ter "consequências imprevisíveis" para o Ocidente. Mesmo com as falas, a Casa Branca disse que a Rússia não tem condições de ajudar Maduro além do plano retórico por conta da guerra na Ucrânia.
No domingo, agências de notícias revelaram que os Estados Unidos interceptaram um terceiro navio petroleiro próximo à costa da Venezuela. O governo Trump não se pronunciou de forma pública sobre a interceptação até a última atualização desta reportagem.
A Bloomberg afirmou que o nome do barco é o petroleiro Bella 1 e que forças americanas já teriam embarcado no navio, já a Reuters disse que a embarcação está sendo perseguida e foi interceptada, mas que a abordagem ainda não haveria ocorrido.
