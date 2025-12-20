Ricos e famosos, Bill Clinton exposto: o que há nos arquivos de Epstein divulgados pelo governo Trump

Publicada em 20/12/2025 às 10h17
O governo dos Estados Unidos divulgou na sexta-feira (19) novos arquivos da investigação sobre Jeffrey Epstein. O material reúne fotos do bilionário com diversas celebridades, cita o Brasil e traz centenas de páginas com trechos censurados.
Epstein, que mantinha relações próximas com políticos e pessoas famosas, foi condenado por abusar de menores e por comandar uma rede de exploração sexual.
A liberação dos documentos ocorre após o Congresso dos Estados Unidos aprovar, em novembro, um projeto de lei que obrigou o governo a tornar públicas as informações da investigação. A proposta foi sancionada pelo presidente Donald Trump, e mais de 300 mil páginas passaram a ser divulgadas.
Entre os arquivos tornados públicos nesta sexta-feira estão fotos de Epstein ao lado de celebridades como Michael Jackson, Mick Jagger e o ex-presidente Bill Clinton. Não há informações sobre quando ou em que contexto as imagens foram feitas.
Encontros com o ex-presidente Bill Clinton
Ex-presidente dos EUA Bill Clinton ao lado de Jeffrey Epstein. — Foto: Reuters
Várias fotografias divulgadas mostram que Jeffrey Epstein teve encontros com o ex-presidente dos Estados Unidos Bill Clinton.
Segundo o The New York Times, em uma das imagens, Clinton aparece em uma banheira de hidromassagem ao lado de uma pessoa com o rosto borrado. Em outra, o ex-presidente está em um avião ao lado de uma mulher, também com o rosto borrado, usando camisola.
Já em outro registro, Clinton aparece abraçado com Epstein durante um jantar sofisticado, de acordo com informações do Wall Street Journal. O contexto desses encontros ainda é incerto.
Ainda segundo o jornal, um porta-voz de Clinton afirmou que o ex-presidente rompeu relações com Epstein muito antes de os crimes virem à tona. "Eles podem divulgar quantas fotos de mais de 20 anos quiserem, mas isso não é sobre Bill Clinton", disse o porta-voz Angel Ureña na rede social X.
