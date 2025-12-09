Regional Norte do SINTERO promove formação sobre o Piso dos/as Técnicos/as e o PL nº 2.531/2021 no dia 12 de dezembro

Publicada em 09/12/2025 às 10h41
A Regional Norte do SINTERO realizará, no dia 12 de dezembro, a partir das 8h, uma formação destinada aos técnicos e técnicas em educação para discutir o Piso Salarial da categoria e os principais pontos do Projeto de Lei 2.531/2021, que trata da Política Nacional de Valorização dos Profissionais da Educação.
A atividade ocorrerá na Sede Social do SINTERO e contará com Coffee Break de abertura às 8h. O encontro tem como objetivo esclarecer como o projeto impacta a carreira, apresentar o contexto do debate nacional sobre valorização e fortalecer a participação da categoria em torno desse tema estratégico.
A programação segue pela manhã com a palestra de Manoel Rodrigues, ex-presidente do SINTERO e atual secretário-geral do sindicato, que detalhará os aspectos centrais da proposta, abrirá espaço para perguntas e promoverá diálogo sobre os desafios relacionados ao piso dos técnicos e técnicas.
Das 12h às 13h, os participantes terão um almoço especial com a participação do cantor Cleber Guidini, em um momento de convivência e integração.
O SINTERO convida todos e todas que tiverem interesse a participar da formação, reforçando que o conhecimento sobre a legislação é fundamental para fortalecer a mobilização coletiva e a defesa dos direitos da categoria.
