Programa de Putin na TV russa é marcado por momentos bizarros e tem pergunta sobre alienígenas

A conferência de imprensa anual do presidente da Rússia, Vladimir Putin, realizada nesta sexta-feira (19), teve momentos bizarros, comentários críticos enviados por russos comuns por mensagens de texto e até mesmo uma pergunta sobre alienígenas.
Uma mulher chamada Kristina perguntou sobre a existência de alienígenas, citando o cometa 3I/Atlas. O russo respondeu em tom de brincadeira.
"Christina, eu posso contar, mas tem que ficar entre nós. É informação ultrassecreta. E esta é a nossa arma ultrassecreta, que só será usada em circunstâncias extremas", disse brincando.
"Somos contra qualquer tipo de arma no espaço. Mas, falando sério, isso é um cometa. Nossos cientistas sabem o que está acontecendo. É um cometa de outra galáxia, e por isso ele se comporta de forma diferente dos cometas da nossa galáxia", completou.
Como esperado, a guerra na Ucrânia dominou o evento. Ainda assim, Putin respondeu a perguntas fora do roteiro feitas por pessoas que aproveitaram a oportunidade para questioná-lo sobre diferentes assuntos ao longo da maratona de perguntas e respostas.
Um menino quis saber se o presidente dirigia por Moscou sem ser reconhecido para entender o que acontece no país. Putin respondeu que, às vezes, sim.
Um homem sugeriu a construção de um monumento ao poeta persa Omar Khayyam. “É uma boa ideia. Vamos pensar nisso”, disse o presidente.
Um estudante de 23 anos, Kirill Bazhanov, pediu a namorada Olga em casamento ao vivo. Ele disse que ela assistia pela televisão e convidou Putin para a cerimônia. Em seguida, perguntou sobre apoio financeiro a famílias jovens.
