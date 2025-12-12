PREVISÃO DO TEMPO: sexta-feira (12) de chuvas intensas no Norte

Publicada em 12/12/2025 às 07h50
A previsão do tempo para esta sexta-feira (12) indica céu com muitas nuvens e pancadas de chuva para todos os estados, com possibilidade de trovoadas isoladas para quase todos os estados do Norte ao longo do dia.
Pela manhã, a previsão é de muitas nuvens com pancadas de chuva isoladas para quase toda a região, com exceção de Roraima, norte do Amazonas, extremo-oeste do Amapá e norte do Pará, que devem escapar às precipitações no começo do dia. No noroeste do Pará e centro-leste do Amapá, as chuvas intensas devem amanhecer já acompanhadas de trovoadas isoladas.
Durante a tarde, as chuvas tomam o estado do Amapá e avançam sobre o centro-norte de Roraima, norte do Pará e centro-oeste do Amazonas. Além disso, as precipitações devem ganhar intensidade e vir acompanhadas de trovoadas no Acre, em Rondônia, no Tocantins, no Amazonas, no centro-sul do Pará e no centro-norte do Amapá. Essas condições se mantêm até a noite.
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta para perigo potencial de chuvas intensas para todo o estado do Acre, Rondônia, Tocantins, oeste e sul do Amazonas, leste do Amapá e leste e sul do Pará.
Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 23°C, em Manaus, Belém, Rio Branco e Palmas. Já a máxima pode chegar até 34°C, também em Manaus e em Boa Vista. A umidade relativa do ar varia entre 50% e 100%.
5 motivos para acompanhar as previsões do tempo
Agricultura: garantia de uma boa colheita;
Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;
Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;
Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;
Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.
Importância das observações meteorológicas no INMET
As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).
As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
