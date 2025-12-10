PREVISÃO DO TEMPO: quarta-feira (10) de chuvas intensas no Norte

Publicada em 10/12/2025 às 07h50
A previsão do tempo para a Região Norte do país, nesta quarta-feira (10), indica céu com muitas nuvens, pancadas de chuva e possibilidade de trovoadas isoladas para quase toda a região.
Pela manhã, a previsão é de possibilidade de chuvas para quase toda a região, com exceção do norte de Roraima, do Pará e do estado do Amapá. As chuvas devem amanhecer mais intensas e acompanhadas de trovoadas no Acre, em Rondônia, no centro-sul do Amazonas, sul do Tocantins e extremo-sudoeste do Pará.
Durante a tarde, as chuvas deixam o estado de Roraima e pancadas de chuva com trovoadas tomam o litoral nordeste do Pará, com presença na divisa do estado com o Amapá e no entorno de Macapá. As chuvas também devem se intensificar e vir acompanhadas de trovoadas em todo o Amazonas, Tocantins e centro-sul do Pará.
À noite, as chuvas tomam a região, com exceção do nordeste do Pará e do Amapá, mas com menor intensidade. As chuvas mais intensas devem se concentrar no Tocantins, em Rondônia e no centro-sul do Pará, acompanhada de trovoadas somente no centro-sul do Tocantins.
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta para perigo potencial de chuvas intensas para todo o estado do Acre, Rondônia, Tocantins, centro-oeste e sul do Amazonas e centro-sul do Pará, além de alerta de perigo de chuvas intensas para o norte de Tocantins e o leste central do Pará, na divisa com Tocantins e Maranhão.
Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 23°C, em Manaus, Rio Branco e Palmas. Já a máxima pode chegar até 34°C, em Belém e Boa Vista. A umidade relativa do ar varia entre 50% e 100%.
5 motivos para acompanhar as previsões do tempo
Agricultura: garantia de uma boa colheita;
Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;
Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;
Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;
Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.
Importância das observações meteorológicas no INMET
As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).
As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
