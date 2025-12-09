PREVISÃO DO TEMPO: Norte tem alerta de chuvas intensas por quase toda a região nesta terça-feira (9)

Publicada em 09/12/2025 às 07h50
O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu alerta para chuvas intensas em praticamente todos os estados da Região Norte nesta terça-feira, com exceção de Amapá e Roraima, onde o tempo permanece mais estável.
No Acre e em Rondônia, a chuva ocorre com intensidade ao longo de todo o dia, mantendo o céu fechado e aumentando o risco de acumulados elevados.
No Amazonas, as precipitações ganham força principalmente nas regiões Sudoeste e Sul, atingindo municípios como Tefé, Atalaia do Norte e Tapauá.
Em Tocantins, os municípios que mais devem sentir os efeitos das precipitações são Formoso do Araguaia, São Valério, Lagoa da Confusão e Natividade, onde há expectativa de chuva frequente.
No Pará, o dia será marcado por variação entre muitas nuvens e chuva isolada, especialmente em Altamira, Novo Progresso e Itaituba.
Em Amapá e em Roraima, o tempo permanece claro, com pouca nebulosidade e baixa possibilidade de chuva.
Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 23°C, em Rio Branco, Palmas e Boa Vista. Já a máxima pode chegar a 37°C, em Manaus. A umidade relativa do ar varia entre 50% e 95%.
5 motivos para acompanhar as previsões do tempo
Agricultura: garantia de uma boa colheita;
Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;
Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;
Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;
Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.
Importância das observações meteorológicas no INMET
As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).
As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
Comentários
Seja o primeiro a comentar!