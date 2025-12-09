PREVISÃO DO TEMPO: Norte tem alerta de chuvas intensas por quase toda a região nesta terça-feira (9)
Por Jullya Borges / brasil61.com
Publicada em 09/12/2025 às 07h50
 O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu alerta para chuvas intensas em praticamente todos os estados da Região Norte nesta terça-feira, com exceção de Amapá e Roraima, onde o tempo permanece mais estável.

No Acre e em Rondônia, a chuva ocorre com intensidade ao longo de todo o dia, mantendo o céu fechado e aumentando o risco de acumulados elevados.

No Amazonas, as precipitações ganham força principalmente nas regiões Sudoeste e Sul, atingindo municípios como Tefé, Atalaia do Norte e Tapauá.

Em Tocantins, os municípios que mais devem sentir os efeitos das precipitações são Formoso do Araguaia, São Valério, Lagoa da Confusão e Natividade, onde há expectativa de chuva frequente.

No Pará, o dia será marcado por variação entre muitas nuvens e chuva isolada, especialmente em Altamira, Novo Progresso e Itaituba.

Em Amapá e em Roraima, o tempo permanece claro, com pouca nebulosidade e baixa possibilidade de chuva.

Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 23°C, em Rio Branco, Palmas e Boa Vista. Já a máxima pode chegar a 37°C, em Manaus. A umidade relativa do ar varia entre 50% e 95%.

5 motivos para acompanhar as previsões do tempo

Agricultura: garantia de uma boa colheita;

Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;

Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;

Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;

Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.

Importância das observações meteorológicas no INMET

As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).

As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

