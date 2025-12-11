PREVISÃO DO TEMPO: Muitas nuvens com pancadas de chuva nesta quinta-feira (11) no Norte

Publicada em 11/12/2025 às 07h50
A previsão do tempo para a região Norte do país, nesta quinta-feira (11), indica céu com muitas nuvens e pancadas de chuva com trovoadas isoladas.
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu o alerta para perigo potencial de chuvas intensas, no período da manhã, que afetam toda extensão do Tocantins, Rondônia e Acre, o Sul e Sudeste do Pará e uma faixa do Norte e Sudeste ao Sul Amazonense, como em São Gabriel da Cachoeira e Apuí.
O dia é de muitas nuvens em todos os sete estados, com predominância em Roraima, no nordeste amazonense, do Baixo Amazonas ao Nordeste do Pará e no Sul do Amapá.
Durante a manhã, possibilidade de chuvas isoladas atingem todo o Acre, Rondônia e Tocantins, grande extensão do Amazonas e o Sul e Sudeste do Pará. À tarde e à noite, pancadas com trovoadas isoladas ocupam as localidades.
As pancadas de chuva se concentram no Norte amapense e no litoral paraense durante todo o dia.
Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 23°C, em Rio Branco, Belém e Palmas. Já a máxima pode chegar até 34°C, em Manaus e Boa Vista. A umidade relativa do ar varia entre 50% e 100%.
5 motivos para acompanhar as previsões do tempo
Agricultura: garantia de uma boa colheita;
Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;
Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;
Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;
Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.
Importância das observações meteorológicas no INMET
As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).
As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
