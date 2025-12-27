Prefeitura de Rolim de Moura divulga resultado do Concurso de Decoração Natalina 2025

Publicada em 27/12/2025 às 08h51
A Prefeitura Municipal de Rolim de Moura (RO) divulgou oficialmente o resultado do Concurso de Decoração Natalina 2025, iniciativa que integrou a programação do Natal de Luz e teve como objetivo incentivar a criatividade, valorizar o espírito natalino e embelezar a cidade durante o período festivo.
O concurso foi organizado pela Gerência Municipal de Turismo e contou com a participação de moradores e empresários, que decoraram residências e estabelecimentos comerciais.
Para garantir uma avaliação criteriosa e justa, os jurados realizaram visitas técnicas durante o período noturno em todos os locais inscritos, analisando critérios como criatividade, harmonia, originalidade, iluminação e impacto visual das decorações apresentadas. Após a conclusão das avaliações, foram definidos os contemplados nas categorias residência e estabelecimento comercial.
Na categoria Residência, foram classificados: 1º lugar Arno Voigt, 2º lugar Maicon Weippert e 3º lugar Marlene Loures Lira.
Já na categoria Estabelecimento Comercial, os contemplados foram: 1º lugar Empresa Donna Bella Pizzaria, 2º lugar Empresa Supermercado Irmãos Gonçalves e 3º lugar Empresa Andrate Odontologia
A entrega da premiação acontecerá às 21h do dia 31 de dezembro, na Praça Durvalino de Oliveira, local onde está instalada a ornamentação principal do Natal de Luz, com enfeites natalinos iluminados que vêm atraindo famílias e visitantes durante todo o mês de dezembro.
O prefeito Aldo Júlio agradeceu a participação da comunidade e parabenizou os vencedores, destacando que ações como o concurso fortalecem o espírito natalino e a união da população.
“Agradeço a todos os moradores e empresários que participaram e ajudaram a deixar nossa cidade ainda mais bonita neste período tão especial. Parabenizo os contemplados e convido toda a população para prestigiar a entrega da premiação no dia 31, na Praça Durvalino de Oliveira”, afirmou o prefeito.
Foto: Edivan Ferreira
Comentários
Seja o primeiro a comentar!