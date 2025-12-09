Prefeitura de Porto Velho participa pela primeira vez do Projeto Papai Noel dos Correios

Publicada em 09/12/2025 às 12h02
Neste ano, pela primeira vez, a Prefeitura de Porto Velho tornou-se parceira oficial do Projeto Papai Noel dos Correios em 2025. A rede municipal de ensino mobilizou 34 escolas, fortalecendo o elo entre educação, solidariedade e cidadania.
As crianças estudantes escreveram cartas com pedidos ao Papai Noel, que foram recebidas e encaminhadas às secretarias municipais. Servidores voluntários, encarregaram-se de comprar os presentes, que foram recolhidos pela Secretaria Municipal de Educação (Semed), e que serão entregues aos Correios, responsáveis para entregar os brinquedos às crianças.
Os servidores da Secretaria Municipal de Inclusão e Assistência Social (Semias) participaram da ação, doando presentes para atender ao pedido de crianças que escreveram ao Papai Noel. Na segunda-feira (8), uma equipe da Semed passou na Semias para recolher os presentes arrecadados. “Estamos felizes de participar do Projeto Papai Noel dos Correios, felizes por saber que vamos fazer uma criança feliz”, disse a servidora Rosa Beleza, responsável por organizar a coleta dos presentes na Semias.
PAPAI NOEL DOS CORREIOS
Há 36 anos, os empregados dos Correios, comovidos com as cartinhas em letrinhas recém-aprendidas ou transformadas em desenhos coloridos que chegavam até a empresa, decidiram tirar esses sonhos do papel. Nascia aí uma das campanhas de solidariedade mais queridas do país: o Papai Noel dos Correios.
A ação ganhou força, se espalhou e hoje une a empresa e a população em uma grande corrente de amor e generosidade. Além das cartinhas das crianças da sociedade, desde 2010, os alunos de escolas públicas são convidados a também expressarem seus desejos ao Papai Noel.
A campanha tem como objetivo incentivar o interesse pelo aprendizado da escrita de cartas pelas crianças e estimular o desenvolvimento de habilidades cognitivas e emocionais, um dos maiores presentes que uma criança pode receber.
