Porto Velho está entre as 24 capitais do país que tiveram redução na cesta básica em novembro

Publicada em 10/12/2025 às 09h34
O custo da cesta básica de alimentos teve redução em 24 das 27 capitais do Brasil em novembro na comparação com outubro. A informação é da Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos, divulgada nesta terça-feira, 9 de dezembro, pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) e pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese). Em Porto Velho, o preço da cesta básica em novembro apresentou queda de -0,76% em relação a outubro e ficou em R$ 614,13.
NOVE DE 12 – Na capital rondoniense, nove dos 12 produtos que compõem a cesta básica tiveram diminuição nos preços médios entre outubro e novembro: tomate (-5,54%), arroz agulhinha (-2,98%), açúcar cristal (-2,00%), leite integral (-1,96%), farinha de mandioca (-1,81%), manteiga (-1,45%), café em pó (-0,91%), feijão carioca (-0,34%) e carne bovina de primeira (-0,11%). Outros três produtos apresentaram elevação: óleo de soja (4,35%), banana (2,34%) e pão francês (0,93%).
ACUMULADO – Nos últimos sete meses, entre abril e novembro, a variação do preço da cesta básica em Porto Velho foi de -7,78%. E oito produtos apresentaram diminuição de preços: tomate (-30,68%), arroz agulhinha (-27,53%), manteiga (-11,66%), farinha de mandioca (-11,05%), açúcar cristal (-10,21%), leite integral (-7,41%), feijão carioca (-1,67%) e carne bovina de primeira (-0,20%). Outros quatro produtos apresentaram alta: óleo de soja (16,62%), banana (5,21%), café em pó (2,26%) e pão francês (0,07%).
NACIONAL - Na avaliação nacional, o valor dos alimentos básicos caiu, entre outubro e novembro, em 24 das 27 capitais, onde a pesquisa é realizada, com destaque para Macapá (-5,28%), Porto Alegre (-4,10%), Maceió (-3,51%), Natal (-3,40%) e Palmas (-3,28%). No acumulado no ano, entre dezembro de 2024 e outubro de 2025, nove capitais registram queda no preço da cesta básica, com destaque para Brasília (-5,35%), Natal (-4,20%) e Aracaju (-2,88%).
ARROZ - Entre outubro e novembro de 2025, o preço do arroz agulhinha caiu nas 27 cidades acompanhadas, com variações entre -10,27%, em Brasília, e -0,34%, em Palmas.
TOMATE - O preço do tomate caiu em 26 das 27 capitais, com variações entre -27,39%, em Porto Alegre, e -3,21%, em Boa Vista. Apenas Rio Branco (0,11%) registrou aumento. A maior oferta, principalmente devido à maturação, reduziu o preço no varejo.
AÇÚCAR - O valor médio do quilo do açúcar caiu em 24 capitais, com quedas mais expressivas em Boa Vista (-6,22%) e Aracaju (-6,09%). A queda ocorreu em função da redução de preços no mercado internacional e da oferta em alta no período de safra.
LEITE - O preço do leite integral ficou menor em novembro em 24 das 27 cidades. As reduções oscilaram entre -7,27%, em Porto Alegre, e -0,28%, em Rio Branco. O excesso de oferta no campo e a importação de derivados contribuíram para a redução.
CAFÉ - O valor do café em pó caiu em 20 cidades, principalmente em São Luís
(-5,09%), Campo Grande (-3,39%) e Belo Horizonte (-3,12%). A boa produtividade das lavouras e o lento processo de negociação das tarifas americanas fizeram com que os preços do varejo caíssem.
DOZE MESES - A comparação no intervalo de 12 meses (de novembro de 2024 a novembro de 2025) somente é possível para as 17 capitais onde o DIEESE já realizava o levantamento em 2024: Aracaju, Belém, Belo Horizonte, Brasília, Campo Grande, Curitiba, Florianópolis, Fortaleza, Goiânia, João Pessoa, Natal, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador, São Paulo e Vitória.
QUEDAS MAIS EXPRESSIVAS - Em todas as 17 capitais, o preço do arroz agulhinha caiu no período de 12 meses. As quedas variaram entre -40,22%, em Brasília, e -21,77%, em Aracaju. O preço do açúcar diminuiu em 14 das 17 capitais, com destaque para variações de Belém (-30,67%) e Brasília (-18,71%). O preço da batata, pesquisado nas 10 capitais do Centro-Sul, caiu em todas essas cidades, com variações entre -52,45%, em Campo Grande, e -30,70%, em Vitória. Já o valor do leite integral diminuiu em todas as capitais, com variações entre -11,76%, em Recife, e -1,33%, em Fortaleza.
PARCERIA CONAB E DIEESE - A coleta de preços de alimentos básicos foi ampliada de 17 para 27 capitais brasileiras em 2025, resultado da parceria entre Conab e Dieese. A iniciativa reforça a Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional e a Política Nacional de Abastecimento Alimentar. Os primeiros resultados com todas as capitais começaram a ser divulgados em agosto de 2025, com base nos dados de julho.
