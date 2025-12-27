Pelo menos onze feridos em ataque de drones russos na madrugada deste sábado a Kiev

Publicada em 27/12/2025 às 09h58
Onze pessoas ficaram feridas em Kiev após um ataque de drones russos na madrugada deste sábado. Pelo menos, um terço da capital está sem aquecimento. A ofensiva acontece numa altura em que Trump e Zelensky se preparam para uma reunião sobre o acordo de paz com a Rússia.
A informação foi divulgada pelo prefeito de Kiev, que tem mantido a população informada sobre a situação por meio da rede social Telegram.
“Onze pessoas ficaram feridas em Kiev. Oito foram hospitalizadas em unidades médicas da capital. As demais receberam atendimento no local ou de forma ambulatorial”, afirmou Vitali Klitschko na última mensagem publicada, por volta das 7h20 deste sábado.
Também pelo Telegram, o prefeito alertou a população ucraniana sobre o ataque à capital. Às 23h36 de sexta-feira, 26 de dezembro, ele escreveu: “Explosões na capital. As forças de defesa aérea estão em ação. Procurem abrigo!”.
Segundo Klitschko, há vários bairros da cidade com incêndios ainda em andamento, provocados pelos ataques com drones.
Imagens divulgadas pelos serviços de emergência da Ucrânia mostram essa situação, com chamas consumindo prédios em Kiev. As fotografias podem ser vistas na galeria acima.
Nas redes sociais, vídeos do momento do ataque também começaram a circular. Em um deles, é possível ver um drone colidindo diretamente com um prédio aparentemente residencial, causando uma grande explosão. Em outros registros, aparecem as consequências do ataque: edifícios destruídos, nos pontos onde os drones atingiram, e grandes incêndios consumindo o que restou das construções.
Até o momento, as autoridades ucranianas não registraram nenhuma morte em decorrência do ataque.
No entanto, a mais recente ofensiva russa provocou outro problema para os moradores da capital: a falta de energia.
No Telegram, Klitschko informou que cerca de um terço da cidade está, neste momento, sem aquecimento — uma situação especialmente grave, já que as temperaturas em Kiev chegam a níveis abaixo de zero e há previsão de neve.
“Como consequência do ataque inimigo, quase um terço da capital está atualmente sem aquecimento. Não há eletricidade em algumas áreas da margem esquerda. As equipes técnicas estão trabalhando para restabelecer o fornecimento de energia”, afirmou.
Trump e Zelensky se reúnem no domingo
A onda de ataques russos ocorre na véspera de uma reunião marcada entre o presidente da Ucrânia e o presidente dos Estados Unidos, na Flórida.
O horário do encontro ainda não foi divulgado, mas, segundo Volodymyr Zelensky, a reunião tem como objetivo “finalizar o máximo possível” do acordo de paz entre Kiev e Moscou. A ideia é discutir com Trump de que forma os aliados da Ucrânia podem garantir a segurança do país.
De acordo com Zelensky, o plano de paz de 20 pontos elaborado por Kiev e Washington está “90% pronto”.
O plano de paz (e o que diz a Rússia?)
O documento preliminar prevê o “congelamento” das atuais linhas de frente do conflito, sem apresentar, no entanto, uma solução para os territórios ucranianos ocupados pela Federação Russa — cerca de 19% do país — desde a invasão iniciada em 24 de fevereiro de 2022.
A versão original do plano norte-americano incluía duas exigências do governo russo, liderado pelo presidente Vladimir Putin, que não aparecem na nova formulação.
A Rússia exige a retirada das forças ucranianas dos territórios do Donbass que ainda estão sob controle de Kiev, além de um compromisso juridicamente vinculante de que a Ucrânia permanecerá fora da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan, na sigla em português).
O porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, afirmou que Moscou ainda estava “formulando sua posição” e se recusou a comentar detalhes.
Na quinta-feira, a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, declarou que o avanço em direção ao fim da guerra tem sido “lento, mas constante”.
