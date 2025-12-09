Nova 364 concessionária avança com obras na BR-364

Publicada em 09/12/2025 às 14h12
A Nova 364 Concessionária de Rodovia dá prosseguimento ao cronograma de obras na BR-364. Até sábado, 13, as intervenções se estendem por 12 municípios. É importante o condutor que passar pelos trechos de Vilhena, Pimenta Bueno, Cacoal, Presidente Médici, Ouro Preto do Oeste, Ariquemes, Alto Paraíso e Rio Crespo ficar atento às alterações nas condições de tráfego. Intervenções no pavimento podem exigir a mobilização de Pare e Siga, modalidade em que o tráfego flui por uma faixa em sentidos alternados.
Em paralelo às obras de manutenção no pavimento, equipes de conserva estarão dedicadas à roçada manual e mecânica em Vilhena, Pimenta Bueno, Cacoal, Presidente Médici, Ji-Paraná, Jaru, Ariquemes, Itapuã do Oeste e Candeias do Jamari, garantindo maior visibilidade nas margens e no entorno da pista.
Também seguem em execução serviços de limpeza de drenagem e remoção de resíduos em Pimenta Bueno, Cacoal, Ji-Paraná, Presidente Médici e Ouro Preto do Oeste, essenciais para o fluxo adequado das águas pluviais. Em trechos de Pimenta Bueno, Ariquemes e Jaru, as equipes realizam poda e remoção de arbustos, enquanto ações de tapa-buraco e conformação de faixa avançam em municípios como Cacoal, Presidente Médici e Pimenta Bueno.
Essas intervenções complementares fortalecem a rotina de manutenção da BR-364 e contribuem para a segurança operacional em toda a extensão da concessão. A lista completa de segmentos previstos no cronograma da semana já está disponível no site oficial da Nova 364 e no Instagram @nova364ro.
Sobre a Nova 364
A Nova 364 Concessionária de Rodovia administra 686,7 quilômetros da BR-364, de Porto Velho até Vilhena. Via arterial da economia agrícola, o trecho rodoviário receberá investimentos de mais de R$ 12 bilhões, que incluem obras de ampliações e melhoramentos entre duplicação, faixas adicionais, dispositivos, via marginal e o Expresso Porto.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!