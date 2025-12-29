Morador denuncia situação impressionante de longa avenida que cruza vários bairros

Publicada em 29/12/2025 às 11h20
Na manhã deste sábado, 27, um vigilante de 47 anos, morador do bairro Hípica, em Vilhena, registrou em fotos a situação de um trecho da avenida Mato Grosso. Via pública extensa, que cruza vários bairros, incluindo o Embratel, um dos mais antigos da cidade, a avenida se transformou em um lamaçal neste período de chuvas intensas.
O denunciante diz que moradores dos bairros afetados evitam passar por aquele trecho, e muitos preferem não usar seus carros, que sofrem danos ao trafegarem pelas poças de água que se espalham pelo centro e as laterais da avenida.
O morador conta que “ouviu dizer” que a prefeitura tem planos para pavimentar o pedaço mais crítico da Mato Grosso, mas reclama da demora na execução da obra. “Moro aqui há mais de 6 anos, e há muito tempo, principalmente nessa época, o problema se repete”, desabafa o vigilante.
Assim como a longa avenida, outras vias públicas de terra, inclusive algumas que dão acesso ao setor de chácaras, representam um desafio diário para os moradores. E não há solução imediata, pois o encascalhamento, que seria o serviço indicado, não resistiria aos temporais que desabam sobre Vilhena com frequência neste final de ano.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!